Giornata mondiale del malato 2017, a partire dalla Terra dei Fuochi

Nuovo appuntamento con 'A Sua Immagine', in onda domenica 12 febbraio su Rai1.

"La 25° Giornata del malato chiede una 'cultura rispettosa della vita, della salute e dell'ambiente' - questo è l'auspicio di Papa Francesco -, ma l'ambiente è spesso violato, stuprato. Una violenza che genera malattie e morte. Le mamme della Terra dei Fuochi denunciano la morte di 8 bambini in 20 giorni. Nella puntata di A Sua Immagine domenica 12 febbraio, su Rai1 alle 10.20, Lorena Bianchetti in studio con Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, aiuterà a scuotere la comunità civile e cristiana sul dovere della cura delle persone malate e fragili", viene annunciato in una nota.



"Il medico Francesca Leonardis, primario del reparto Rianimazione del Tor Vergata, spiegherà il difficile mestiere di accompagnare i parenti di persone in coma perché nell'arte medica la relazione è fondamentale e don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto tumori di Milano, la necessità, non solo delle cure, ma dell'attenzione alla guida spirituale di tanti giovani malati oncologici. - si spiega - L'abbandono dei malati psichiatrici, l'aumento della povertà 'sanitaria', il 30% degli italiani rinuncia a cure necessarie, la necessità di creare una rete di supporto attorno alle famiglie, saranno alcuni dei temi affrontati".



"Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. - si speecifica infine - La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla cattedrale di Cassano allo Ionio (CS). La regia della ripresa televisiva sarà affidata a Michele Todaro, mentre il commento sarà di Orazio Coclite. Subito dopo la celebrazione eucaristica si torna in studio con gli ospiti, in attesa come ogni domenica del consueto Angelus recitato alle 12.00 dal pontefice in piazza San Pietro".