Gioco d'azzardo: 7 miliardi l'anno per curare i ludopatici

"A Sua Immagine" si occupa di ludopatia, in onda sabto 11 marzo su Rai1.

"Una patologia insidiosa e molto più pericolosa di tante altre si aggira per il nostro Paese: il gioco d'azzardo, vera e propria piaga sociale che lo Stato sembra non intenzionato a frenare. Una malattia che crea centinaia di migliaia di vittime collaterali: 790 mila sono i malati di gioco; 1.750 mila quelli a rischio patologia; 7 miliardi di euro l'anno per curare i malati" segnalano in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato specifica dunque: "Sabato 11 marzo, su Rai1 alle 16.00, se ne parla nella puntata di "A Sua Immagine" in studio con Marco Tarquinio, direttore del quotidiano 'Avvenire' e con il missionario comboniano padre Alex Zanotelli. Insieme a loro Lorena Bianchetti ragionerà sulla portata del disegno di legge allo studio delle Camere che dovrebbe limitare l'azzardo - ma molti pensano il contrario - e ascolterà le storie di chi ne ha pagato le conseguenze."



"Si vedrà la storia del coraggio di Ciro, ex giocatore che ora dice che 'si può uscire' dal tunnel delle scommesse, e la battaglia del comune di Anacapri contro le slot machines. Infine, si riascolteranno le parole di papa Francesco, secondo il quale l'azzardo 'può distruggere le famiglie'. Alle 16.20, 'Le ragioni della speranza' andranno in onda da Pistoia, dal centro diurno MAIC-Maria Assunta in Cielo, che accoglie ogni giorno disabili gravi. Don Davide Banzato, nel commentare il vangelo della Trasfigurazione, ascolterà le storie di una mamma, degli operatori, dei volontari e dei ragazzi che da anni sono curati ed amati come in una vera famiglia" viene segnalato infine.