Da Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci alle suore vere

"Appuntamento da non perdere sabato 14 gennaio alle 16.00 su Rai1 con 'A Sua Immagine' che - viene comunicato dalla tv di Stato -, proprio a partire da questo sabato, nella prima parte del programma, cambia veste. Rinnovato nello studio e nella scenografia, cercherà di valorizzare e analizzare anche attraverso i social, fiction, film, libri, programmi televisivi e documentari anche attraverso l'incontro da vicino, in studio, con Lorena Bianchetti."



La Rai informa inoltre: "L'idea della trasmissione: fare il punto sugli eventi culturali italiani letti da una prospettiva particolare, quella di chi ha lo sguardo sempre rivolto ai valori, che è il vero dna di 'A Sua Immagine'. La prima puntata sarà dedicata ad una delle fiction più amate e attese dal pubblico italiano: 'Che Dio ci aiuti'. Ospite del programma è la mitica suor Costanza interpretata da Valeria Fabrizi. Verrà ascoltata anche Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra. Nel corso della puntata si scoprirà anche se le suore 'vere' si sentono rappresentate dalla fiction e se ne sono fedeli telespettatrici. La seconda parte della trasmissione vede sempre suor Paola per il commento al Vangelo. Non è semplice la vita di chi esce dal carcere o di chi non ha più una casa. Lo sanno bene i volontari di Regina Coeli che da anni, nel Centro Vo.Re.Co., tendono una mano a chi ha bisogno, riconoscendo nei poveri e negli ex detenuti il volto di Cristo."



"Suor Paola andrà in via della Lungara, a Roma, la via dei pellegrini, dove oltre un tetto e un pasto caldo, chi non ha una fissa dimora può trovare l'ambulatorio medico di strada e, chi esce dal vicino penitenziario, uno sportello legale di strada" si comunica in conclusione.