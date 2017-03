FBI: nuove foto attacco 11 Settembre Pentagono. Ma ancora nessun video

La FBI pubblica sul proprio sito internet nuove foto (27) dell'attacco dell'11 Settembre 2001 al Pentagono, anche se a parte alcuni frammenti con l'etichetta dell'American Airlines dell'aereo non c'è traccia. Come i video delle 80ina di telecamere che avrebbero potuto riprendere l'aereo al momento dell'impatto.

La Federal Bureau of Investigation ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Records: The Vault", foto inedite scattate dopo l'attacco dell'11 Settembre 2001 al Pentagono. La FBI ha caricato 27 nuove foto che mostrano la distruzione dell'area del Pentagono che, secondo le versioni ufficiali, è stata colpita da un Boeing 757 dell'American Airlines (volo 77), dirottato da 6 terroristi di Al Qaeda (non c'era ancora l'ISIS) riusciti a superare tutti i controlli d'imbarco nonostante avessero con sé coltelli e taglierini e segnalati dal CAPPS, un sistema che individua le persone sospette prima che salgano a bordo di un aereo.



Nelle foto diffuse dalla FBI si vedono le montagne di detriti causate dall'impatto con l'aereo, ma ancora una volta del volivolo nessuna traccia. I cosiddetti "sbufalatori" spiegano che ciò è giustificato dal fatto che lo schianto ha praticamente fatto in mille piccoli pezzi l'enorme Boeing 757, di cui incredibilmente però è rimasto intatto proprio un frammento con l'etichetta dell'American Airlines con tanto di codici identificativi ed ovviamente un rottame con la "C" inconfondibile del vettore.



Nelle foto, anche una nuova immagine del buco che l'aereo ha fatto nel muro del Pentagono, quello che secondo i cosiddetti "complottisti" sarebbe un po' troppo stretto visto che il Boeing in questione ha un'apertura alare di 38 metri.



A 16 anni di distanza, invece, la FBI non diffonde ulteriori video dello schianto sull'edificio sede del quartier generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Delle almeno 85 telecamere che avrebbero infatti potuto riprendere l'aereo che con precisione millimetrica si è abbattuto proprio sull'ala in ristrutturazione del Pentagono, la FBI finora ha diffuso solo quelle delle due telecamere di sicurezza del parcheggio che più che dissiparli i dubbi li alimentano, visto che due identiche riprese mostrano immagini diverse (vedi video Youtube) che lasciano aperta l'ipotesi della manipolazione.