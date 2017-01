Writing on the city: il film alla Casa del Cinema di Roma. 100autori solidale con Karimi

"Il regista curdo iraniano Keywan Karimi ha iniziato poche settimane fa a scontare la sua condanna - 223 frustate e un anno di detenzione - nella prigione di Evin, nella capitale Teheran. Karimi, 31 anni, era stato arrestato nel 2013 per 'propaganda contro il governo' e 'insulti ai valori religiosi'. In particolare ha avuto problemi con i Guardiani della Rivoluzione per il suo documentario 'Writing on the city'. Liberato poi su cauzione, negli ultimi anni è stato premiato in vari festival internazionali e il suo ultimo film, 'Drum', è stato presentato alla Settimana della Critica a Venezia, dove non è potuto intervenire proprio perché pendeva questa condanna" spiega in una nota 100autori, che sottolinea che "non può tollerare in silenzio questa ingiustizia e questa violenza".



Per questa ragione, viene annunciato, con la collaborazione di Amnesty International, Iran Human Rights e la Casa del Cinema di Roma, 100autori organizza la proiezione proprio del documentario per il quale Karimi è stato condannato, 'Writing on the city', sull'uso dei graffiti come comunicazione politica.



"Vedere Writing on the City sapendo a quale pena è sottoposto il suo autore è un'esperienza sconvolgente, tanto più sapendo che molti artisti nel mondo sono incarcerati per avere espresso nelle loro opere punti di vista sociali, politici e religiosi ritenuti illegali solo perché non allineati con il pensiero di chi detiene il potere. E noi che possiamo permetterci di protestare, abbiamo il dovere di farlo" dichiara infatti Luca Raffaelli, membro del consiglio 100autori.



La proiezione del film "Writing on the city" di Keywan Karimi è in programma alla Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni, 1) nella Sala Kodak, mercoledì 1 febbraio alle ore 17.00. Introdurrà il film il presidente dell'associazione 110autori Francesco Bruni ma interverranno anche Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia e Cristina Annunziata, Presidente Iran Human Rights Italia.