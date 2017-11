Fausto Brizzi, 100autori; molestie da condannare ma no processo sui media

100autori interviene sullo scandalo che ha trovolto il regista Fausto Brizzi.

"100autori esprime solidarietà incondizionata verso le donne e gli uomini del cinema e della televisione la cui dignità sia stata minacciata, calpestata, talvolta distrutta da chi, approfittando di posizioni di potere, abbia dato libero sfogo agli istinti più bassi e violenti" illustra in un comunicato l'Associazione degli autori, riferendosi in particolare allo scandalo che ha trovolto il regista Fausto Brizzi.



"Le molestie sessuali sono da condannare sempre e comunque, e sono tanto più inaccettabili quando si travestono da occasioni professionali" viene chiarito.

"Purtroppo - aggiunge l'associazione - il processo sommario che si sta celebrando barbaramente sui media nei confronti di presunti colpevoli rischia di non portare alcun contributo utile al dibattito doveroso che auspichiamo si accenda nel Paese."