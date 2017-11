Cinema: reinserito obbligo quietanza di pagamento agli Autori

L'associazione 100autore sulle modifiche al Bando Direzione Generale Cinema.

"In riferimento a quanto comunicato precedentemente, è con soddisfazione che comunichiamo d'aver ricevuto ampie rassicurazioni sul reinserimento dell'obbligo di presentare la quietanza di pagamento agli autori" informa in una nota 100autori.

"Prendiamo piacevolmente atto dell'impegno a ripristinarlo subito. - aggiunge l'associazione - Vi informiamo che questa mattina la nostra associazione, insieme ad ANICA, APT, Confindustria Cultura e Sky, è stata invitata ad un'audizione presso le Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti) nell'ambito dell'esame dell'atto di Governo n. 469, 'schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220'. La nostra associazione è decisamente favorevole nel merito allo schema di decreto legislativo e condivide le conclusioni del Consiglio di Stato che ieri si è così espresso: 'la Sezione rileva che [lo schema di decreto legislativo] risulta completo e puntuale nel dare attuazione alla delega legislativa in tutti i suoi aspetti, e che le scelte trasfuse nell'elaborato normativo appaiono coerenti con gli obiettivi e i criteri direttivi della delega medesima'".