Bando Direzione Generale Cinema: "grave modifica su contributi selettivi"

100autori denuncia la modifica dell'art. 23 del bando pubblicato dalla Direzione Generale Cinema.

"È miope dichiarare di voler rilanciare il settore dell'audiovisivo continuando a mortificare l'unica componente in grado davvero di garantire quel rilancio, ovvero gli autori. Le storie crescono libere e originali solo in un contesto dove la creatività paga ed è, e dev'essere, pagata" dichiara in una nota Stefano Sardo, presidente dei 100autori, denunciando la modifica, rispetto alle bozze discusse con le associazioni di categoria, dell'art. 23 del bando pubblicato dalla Direzione Generale Cinema (DGC) del Mibact il 3 novembre, riguardante la concessione di contributi selettivi destinati, fra l'altro, alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive.



"Il Ministro Franceschini si era impegnato con i 100autori a subordinare l'erogazione dei contributi ai produttori al rispetto dell'avvenuta retribuzione a sceneggiatori e registi, accogliendo il suggerimento di esibire la quietanza di pagamento agli autori" viene spiegato dall'associazione.



"Tuttavia il 3 novembre, alla pubblicazione del bando, si scopre che esso è stato modificato e che nell'art. 23, comma 1, lettera g), si fa riferimento solo al contratto di licenza e/o di opzione di acquisto dei diritti del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura sottoscritto con gli autori e a una semplice autodichiarazione dei produttori attestante l'assenza di accordi finalizzati a modificare l'assetto economico e finanziario del medesimo contratto. Pertanto, non compare più l'obbligo di presentazione della quietanza" viene evidenziato.



"In questo modo si caricano i fornitori - primi fra tutti gli autori - dell'onere di finanziare i produttori facendo loro credito in attesa della liquidità proveniente dalla DGC" si precisa.

"Questa modifica è gravissima - afferma il regista Edoardo De Angelis - poiché soggetto e sceneggiatura devono essere pagati per intero prima di richiedere un contributo alla produzione. L'investimento in sviluppo rappresenta in fin dei conti l'unico rischio di impresa di un produttore; gli autori non dovrebbero essere coinvolti in questo rischio a meno che non detengano delle quote di produzione".



"Sull'opzione poi, ricordiamo che non è stabilito contrattualmente un valore minimo al compenso, quindi è possibile per il produttore acquisire di fatto diritti di proprietà intellettuale a prezzi simbolici, posticipando il pagamento della licenza per lo sfruttamento economico di una sceneggiatura a un'epoca anche di molto successiva a quella di effettiva prestazione d'opera da parte dell'autore" si avverte.



"100autori chiede al Ministro di intervenire e modificare il bando già dalla prossima sessione e chiede ai produttori di assumersi - come dev'essere per la natura del loro ruolo economico - il rischio d'impresa, che non può gravare neanche in minima parte sulle spalle degli autori" viene quindi precisato.



"Il depauperamento del settore, l'impoverimento dei compensi, l'oggettiva diminutio della figura dell'autore, va contro lo spirito della legge e soprattutto azzera ogni prospettiva di una possibile crescita dell'industria dell'audiovisivo. Senza gli autori, senza coloro i quali creano le storie e il racconto non esistono film né fiction. E non esiste alcuna legge di settore. Il Ministro lo sa e lo sanno produttori e broadcaster", conclude Andrea Purgatori, portavoce dei 100autori.